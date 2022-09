Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində yerləşən mağaranın üzərindəki yaşıl qübbəyə göyərçinlərin qonmaması diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlər bildirir ki, HZ. İbrahim qübbənin yerləşdiyi mağarada dünyaya gəlib. Buna görə də, quşlar qübbənin üzərinə qonaraq, qübbəni zibilləmək istəmir. Məlumata görə, ərazidə müşahidə aparan sakinlər bunun şahidi olurlar. Ərazidə çox sayda göyərçinin uçması diqqət çəkir.

