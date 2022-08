Qəbələnin Laza kəndində yerli sakinlər turistləri kəndə buraxmayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, kənd sakinləri yolu bağlayaraq nəqliyyat sıxlığından narazılıq ediblər.

Onlar kəndə gələn turistlərdən avtomobildən istifadə etməmələrini tələb ediblər.

Ötən gün qeydə alınan həmin görüntüləri təqdim edirik:



