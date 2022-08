Rusiyanın iki hərbi hissəsi bombalandı: Çox sayda ölü var

Ukrayna ordusu Rusiyanın nəzarətində olan əraziləri bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın hərbi mənbələri məlumat yayıb. Hücum zamanı Ukrayna ordusunun Zaporojye və Luqansk vilayətindəki iki hərbi hissəsi bombalanıb. Xerson vilayətində isə rusların silah anbarı hədəfə alınıb. Məlumata görə, əks həmlələr nəticəsində ruslar çox texnika və canlı qüvvə itirib. Rusiya ordusu isə Harkov vilayətindəki Udi məntəqəsini ələ keçirdiklərini bildirib. Son hücumlar nəticəsində Ukrayna ordusunun 300-ə qədər itki verdiyi bildirilib.

