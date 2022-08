İran nüvə müzakirələri nəticəsində hazırlanmış yekun sənədi Avropa Birliyinə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyindən açıqlama verilib. Bildirilir ki, qurum hazırda sənədi nəzərdən keçirir. Avropa Komissiyasından bildirilib ki, sənədlə bağlı ABŞ-la da müzakirə aparılır. Sənədi digər iştirakçı ölkələr də nəzərdən keçirəndən sonra İrana cavab veriləcək.

