"Azlab Medical Supplies" şirkəti ölkəni yüksək keyfiyyətli tibbi avadanlıqlarla təchiz edir - FOTOLAR

Əziz Rüstəmov - "Azlab Medical Supplies" tibb avadanlıqları şirkətinin rəhbəridir. Şirkət tibb müəssisələrinin ən yüksək keyfiyyətli tibbi avadanlıqlarla təchiz edilməsi üçün fəaliyyət göstərir. "Azlab Medical Supplies"i yaratmaqda əsas məqsəd müasir texnoloji park yaradaraq tibbi avadanlıqlar üzrə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsidir.

Bazarda tələbatın çox olduğunu nəzərə alaraq, sağlam rəqabət mühitində yüksək keyfiyyətli və aşağı qiymətlə məhsulların istehlakçılara təqdim olunması şirkətin qarşısında duran prioritet məsələlərdəndir.

Şirkəti 30 iyun 2022 ci ildə Golden People Awards layihəsində, ilin uğurlu tibbi təchizat nominasiyasına layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.