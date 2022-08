"WhatsApp"a yeni funksiya gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Facebook” və “Instagram"da istifadə etdiyimiz avatarlar “WhatsApp”a da gələcək. Belə ki, istifadəçilər artıq profil fotolarını avatara çevirə biləcəklər.

Avatarların 3D olacağı və eyni vaxtda "Android", "iOS" və "Desktop" versiyalarına gələcəyi bildirilir.

