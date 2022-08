Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında daha 9 terrorçunu məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir:

“Qəhrəman məhmətçik dəmir yumruğunu terrorçuların üzərinə vurmağa davam edir. Suriyanın şimalındakı “Sülh çeşməsi” əməliyyat bölgəsində hücum hazırlığında olan 9 PKK/YPG terrorçusu məhv edilib”.

