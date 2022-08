Energetika Nazirliyinin tabeliyindəki Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin (AERA) İdarə Heyətinin sədri Samir Axundov vətəndaşı qəbul edib.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan məlumat verilib.

Qəbulda vətəndaşın elektrik enerjisi şəbəkəsinə qoşulma ilə bağlı müraciəti dinlənilib və nəzarətə götürülüb.

AERA-da sədrin qəbulu hər həftənin çərşənbə günü həyata keçirilir. Eyni zamanda vətəndaşların müraciətləri “Çağrı Mərkəzi” (012) 974), telefon müraciət xidməti (598-16-53/54/55), eləcə də [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə də qəbul edilir.

