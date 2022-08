Bu il Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bu günədək satılmış biletlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az FIFA-ya istinadən xəbər verir ki, hələlik 2,45 milyon bilet sahibini tapıb.

Meksika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Fransa, Argentina, Braziliya və Almaniya azarkeşləri mundiala daha çox maraq göstərib.

Qeyd edək ki, DÇ-2022 20 noyabr - 18 dekabrda baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.