7 aydır itkin düşən ərinin yerini öyrəndi: Gedib baxanda ŞOKA DÜŞDÜ - FOTO

Malaziyada qadın evdən ayrılandan sonra geri qayıtmayan ərinin axtarışlarına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın həyat yoldaşını 7 aydan sonra tapa bilib. Ərinin hava limanında olduğunu öyrənən qadın, oraya gedəndə heyrətə gəlib. O, həyat yoldaşının yanında başqa qadının olduğunun müşahidə edib. Məlum olub ki, ailə başçısı musiqi müəllimidir. O, şagirdi ilə sevgili olandan sonra arvadı ilə əlaqəsini dayandırıb. Ailə başçısı pul qazanmaq üçün Sinqapura getmək bəhanəsi ilə evdən çıxandan sonra nömrəsini dəyişib və həyat yoldaşının bildiyi bütün əlaqə vasitələrini bağlayıb. Hava limanında tərəflər arasında mübahisə yaşanıb. Ailə başçısının evinə qayıdıb-qayıtmadığı məlum deyil.

