Türkiyədə müalicə alan iki qazi ölkəyə qayıdıb

Türkiyədə müalicə alan qazilər - Qeybəliyev Kamran Bünyat oğlu və Əhmədov Aqil Mürsəl oğlu ölkəyə geri qayıdıblar.

Bu barədə Metbuat.az-a “YAŞAT” Fondunan xəbər verilib.

Bildirilib ki, Kamran Qeybəliyev 1 il 5 ay müddətində Türkiyədə müalicə alıb. Ağır yaralanan qazimiz Bayramov Hafis Talif oğlu isə müalicə məqsəd ilə Türkiyəyə göndərilib.

“YAŞAT” Fondu qazilərin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayır. Fond tərəfindən həkim rəyi əsasında ağır yaralı olan qazilərimizin müalicə üçün xaricə davamlı şəkildə göndərilməsi təmin edilir.

Xatırladaq ki, bu günə qədər 174 qazi müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 155-nin müalicə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb və Vətənə qayıdıblar. Qazilərimizin qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də Fond tərəfindən təmin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.