Dünən "CBC Sport" kanalının efirində "Bizim Futbol" verilişi yayımlanıb.



Metbuat.az football-plus.az-a istinadən xəbər verir ki, AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Barış Şimşekin qonaq olduğu proqramda Misli premyer-liqasının 3-cü turunda baş verən müəmmalı epizodlar şərh olunub.



Verilişdə Azərbaycan tarixində ilk dəfə VAR otağında yer alan hakimlərlə referilərinin danışıqlarının görüntüləri tamaşaçılara təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.