İş xanımı Mina Əliyeva davamlı uğurlu fəaliyyətinə görə təltif edildi

Mina Əliyeva uzun illərdir ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Estlab gözəllik mərkəzinin rəhbəridir. Bura gözəllik ondur, doqquzu dondur prinsipinə əsasən xanımların ən çox üz tutduğu məkanlardan biridir.

Artıq illərdir xanımların etibarlı yol yoldaşına çevrilənEstlab gözəllik mərkəzi onların rəğbətini qazanıb. Mina xanımın rəhbərliyi altında Estlab gözəllik mərkəzi 10 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir.

Bu sahədə uğurlu fəaliyyətinə görə, Mina Aliyeva 30 iyun 2022 -ci il tarixində Golden People Awards layihəsində, ilin uğurlu gənc iş xanımı nominasiyasına layiq görülmüşdür.

