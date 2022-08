“Azərbaycan Hava Yolları” QSC (AZAL) Bakıdan Çexiyanın paytaxtı Praqaya və əks istiqamətdə uçuşları oktyabr ayının sonuna qədər davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkət məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, Bakı-Praqa-Bakı aviareysləri həftədə iki dəfə - bazar ertəsi və cümə günləri həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.