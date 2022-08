"Beşiktaş"ın sabiq baş məşqçisi Qurban Qurbanovla görüşüb

Bakıda səfərdə olan türkiyəli mütəxəssis Önder Karaveli "Qarabağ"ı və klubun akademiyasını ziyarət edib.

Metbuat.az "Qarabağ"a istinadən xəbər verir ki, klubun bazasına gələn 48 yaşlı mütəxəssis komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov ilə görüşüb və ona növbəti oyunlarda uğurlar arzulayıb.

Qurban Qurbanov ziyarətə görə Önder Karaveliyə təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qarabağ" akademiyasında koordinator işləmiş Karaveli hazırda Türkiyənin “Beşiktaş” klubunda futbol inkişaf direktoru (Futbol gelişim direktörü) olaraq çalışır. 48 yaşlı baş məşqçi İstanbul təmsilçisinin baş məşqçisi də olub.

