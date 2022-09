Çinin Çendu şəhərində koronavirusa yoluxmalar artdığına görə yeni qadağalar tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdə 4 gün qapanma elan edilib. Bu xəbərdən sonra sakinlər mağazalara axın edib. Məlumata görə, polis qapanma qərarını ötən gün rəsmən açıqlayıb. Lakin bir sakin məlumatı daha tez əldə edərək, sakinlər arasında paylaşıb.

Bu da panikaya səbəb olub. Həmin şəxs panika yaratdığına və məlumatı polisdən tez açıqladığına görə nəzarətə götürülüb.

