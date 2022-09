Kəlbəcər və Laçın istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu

Kəlbəcər və Laçın istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub.

Bu barədə Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sentyabr ayının 3-ü günorta saatlarından 4-ü səhər saatlarınadək Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basarkeçər, Gorus və Qarakilsə rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub.

Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur.

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.

