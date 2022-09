Loqoped mərkəzində uşaqlara işgəncə verən bu şəxslər imiş - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda yerləşən "Mehnur” Reabilitasiya Mərkəzində azyaşlı uşaqlara işgəncə verənlər saxlanılıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, bu gün bir araya gələn valideynlər övladlarına işgəncə verən şəxlərə ən ağır cəzanın verilməsini istəyib.

Qeyd edək ki, aparılan araşdırmalar nəticəsində reabilitasiya mərkəzinin sahibəsi Nuranə Hacızadə saxlanılıb. Onunla yanaşı görüntülərdə uşağa işgəncə verən Aytac Kazımı və Səbinə əliyarbəyli də saxlanılıb.

həmin şəxslərin fotolarını əldə edib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

