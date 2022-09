Yağan intensiv yağışlar nəticəsində bəzi çaylardan qısamüddətli sel keçib.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Balakənçay (Balakən) və Talaçay (Zaqatala) məntəqələrində qısamüddətli sel müşahidə edilib.

