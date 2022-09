Böyük Britaniyanın Kraliçası II Elizabetin vəfatından öncə maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kraliçanın ölüm xəbərini elan edilməmişdən əvvəl Bukingem sarayının üzərində göy qurşağı peydə olub.

