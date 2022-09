Azərbaycan və Özbəkistan arasında hərbi-texniki əməkdaşlıqla bağlı saziş təsdiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 16 sentyabrda keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” qanun layihəsində əksini tapıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.