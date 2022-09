Bu gün səhər düşmən tərəf itirdiyi mövqeləri geri qaytarmaq üçün hücuma keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Caliber" məlumat yayıb.

Bildirilir ki, sentyabrın 14-də səhər saatlarında Ermənistan Laçın və Kəlbəcər istiqamətlərində mövqelərimizi artilleriya atəşinə məruz qoyub.

Mənbələrin məlumatına görə, düşmən də itirdiyi mövqeləri geri qaytarmağa cəhd edib. Lakin bölmələrimiz tərəfindən hücumun qarşısı qətiyyətlə alınıb. Nəticədə düşmən ciddi itkilər verərək (30-a qədər) geri çəkilib.

