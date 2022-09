Sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində törədilən genişmiqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən Qaradağ rayonundan Şəhid olmuş hərbiçimiz Əzizli Sadiq Zaur oğlu dəfn edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.

