"Ermənistan ordusu böyük itkilər verərək geri çəkilib - Nazirlik

"Təxribata cəlb olunmuş Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi və texnikası böyük itkilər verərək geri çəkilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəis müavini, polkovnik-leytenant Anar Eyvazov keçirdiyi brifinqdə deyib.

"Təəssüf ki, Ermənistan Azərbaycanın keçirdiyi "Qisas" əməliyyatı və xüsusilə Vətən müharibəsindən nəticə çıxarmayıb", - o vurğulayıb.

Anar Eyvazov bildirib ki, təxribatların qarısını alarkən şəhidlər vermişik. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

