Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs elan olunub.

Metbuat.az erməni KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqorya ölkəsinin İctimai Televiziyasına müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, tərəflər sentyabrın 14-də saat 20:00-dan etibarən sərhəddə atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

O qeyd edib ki, bu razılaşma beynəlxalq ictimaiyyətin iştirakı sayəsində əldə olunub.

