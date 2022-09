Ermənistan döyüşlərdə 400-dək hərbçi itirib - Ekspert

"Əldə etdiyim məlumata görə, Ermənistan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində bölmələrimizə qarşı törətdiyi təxribat nəticəsində baş verən qanlı döyüşlərdə qarşı tərəfin 400-dək hərbiçisi məhv edilib".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib. O qeyd edib ki, çoxunun meyiti hələ də döyüş meydanlarında qaldığına görə Ermənistan sayı dəqiqləşdirə bilmir:

"Biz də şəhid vermişik, amma şəhidlərimizin qisası döyüş meydanında qat-qat artıq alınıb. Əsas odur ki, Ermənistana miqyası təsvir olunmayacaq dərəcədə güclü zərbə vurulub.

Açıq deyim ki, bir çox məsələlər barədə dəqiq məlumat vermək olmur. Bəlkə buna görədir ki, cəmiyyətimizdə bu qədər şəhid verməklə nə əldə etdiyimiz barədə suallar aktualdır. Amma bu məsələlər barədə kifaəyət qədər məlumatlı bir insan kimi deyirəm ki, zamanla hər şey bilinəcək və əsgərlərimizin, zabitlərimizin igidliyi, peşəkarlığı sayəsində əldə etdiyimiz uğurun miqyası tam göründükdən sonra onun əsl qiyməti veriləcək.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmadı və heç zaman qalmayacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.