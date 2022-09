Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəslə bağlı Ermənistana çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, nazirliyin yaydığı məlumatda əksini tapıb.

"Yanlış məlumatlar yaymaq əvəzinə, Ermənistan tərəfini atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmanı gücləndirməyə çağırırıq", - Azərbaycan MN-dan bildirilib.

