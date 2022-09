Şəmkirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Yeni Həyat kəndinin yaxınlığında qeydə alınıb.

Hərəkətdə olun iki avtomobilin toqquşması zamanı bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.

