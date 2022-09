Rusiyada səfərbərliyə etiraz edənlərə ŞOK "CƏZA" - VİDEO

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin səfərbərlik elan etməsinə qarşı keçirilən aksiyalarda yüzlərlə nümayişçi saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. Bildirilir ki, aksiya Rusiyanın 30-dan çox şəhərində keçirilib. Aksiya zamanı saxlanılan şəxslər iddia ediblər ki, polis bölməsində onlara çağırış vərəqələri verilib. Etirazçılar bununla bağlı fotolar paylaşıb.

Qeyd edək ki, səfərbərlik elan edilməzdən əvvəl Rusiyada qanuna dəyişiklik edilib. Səfərbərlikdən yayınan şəxslərə qarşı cəzalar sərtləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.