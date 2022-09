Prokurorluq orqanlarında vahid əməkhaqqı sistemi tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bu gün keçirilən iclasında komitə üzvü Əminə Ağazadə məlumat verib. O, bildirib ki, birinci oxunuşda olan “Prokurorluq haqqında” və “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihələri dövlət qulluqçularının əməkhaqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi, eyni vahid əməkhaqqı sisteminin tətbiqi ilə bağlı aparılan islahatların davamıdır.

