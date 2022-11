Şəmkirdə sərnişin avtobusu ilə minik avtomobili toqquşub, 7 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində Əli Quliyev (1959), Nüşabə Qasımova (1959), Cümşüd Mustafayev (1965), Xədicə Abdullayeva (1959), Nazilə Emilova (1981), Eşqin Məmmədov (1995) və daha bir nəfər xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

