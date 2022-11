Millimizin boksçuları ölkə birinciliyində finala yüksəlib

Yeniyetmə boksçular arasında Azərbaycan çempionatı davam edir. 66 komandanın 326 boksçusunun iştirakı ilə təşkil edilən yarışın VI günündə yarımfinal görüşləri baş tutub.

Metbuat.az Boks Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, 15 çəki dərəcəsində 30 döyüşün nəticəsinə əsasən finala çıxan boksçuların adlarına aydınlıq gəlib. Yığmanın əsas heyət üzvləri inamlı qələbə sayəsində həlledici döyüşə vəsiqə qazanıblar. Məğlub olan idmançılar isə bürünc medalla kifayətləniblər.

Birincilik bu gün başa çatacaq. 15 çəki dərəcəsi üzrə baş tutacaq final döyüşlərinə saat 13:00-da start veriləcək.

Azərbaycan birinciliyi

1/2 final mərhələsi

42 kq

Nihat Qasımov (“Təhsil” RİM) – Ömür Hümbətov (Şirvan) – 5:0

Habil Abasov (Hacıqabul) – Məhəmmədəli Məmmədli (Tərtər) – 0:5

44 kq

Əli Məmmədov (Astara) – Nurlan Vahidli (“Təhsil” Sumqayıt) – 5:0

Alışan Tağıyev (Sumqayıt) – Əli Baxışov (Cəlilabad) – 0:5

46 kq

Kərim Qocayev (BFL) – Fərid İsmayılzadə (“Təhsil” RİM) – 0:5

Rövşən Bünyatov (Sumqayıt) – Bilalhabaşi Nəzərov (Astara) – 0:5

48 kq

Zidan Qunbatov (Şirvan) – Arif Məcidov (Masallı) – 5:0

Yusif Şeydayev (Qəbələ) – Sübhan Babayev (“Təhsil” RİM) – ikinci tam üstünlüklə qalib gəlib

50 kq

Bağır Əmirxanlı (“Təhsil” RİM) – Səyyad Məmmədli (Cəlilabad) – 4:1

Faiq Mollayev (Gəncə) – Həsrət Mehdiyev (Gəncə) – 5:0

52 kq

Turqay Rəhimli (Gəncə) – Nihad Babacanov (Sumqayıt) – 3:2

Eldar Abdullazadə (“Təhsil” Sumqayıt) – Ülvi Həbibov (Neftçala) – 4:1

54 kq

Azad Cavadzadə (Abşeron) – Vüsal Xəlilov (“Spartak” İC) – 1:4

Raul Əsədullayev (Lənkəran) – Elbrus Kərimli (Naxçıvan MR) – 0:5

57 kq

Vaqif Hacıyev (UGİM-7) – Ruslan Ruşanov (Cəlilabad) – 5:0

Tofiq Zairov (“Təhsil” RİM) – Orucəli Cavadzadə (Lənkəran) – 2:3

60 kq

Ömər İmanlı (“Təhsil” RİM) – Mirhəsən İbrahimov (“Zabit” İK) – ikinci tam üstünlüklə qalib gəlib

Həsən Hacıyev (“Təhsil” Sumqayıt) – Əli Ələsgərov (Lənkəran) – 4:1

63 kq

Səid Haqverdiyev (Laçın) – Hüseyn Hacıyev (“Təhsil” Sumqayıt) – birinci diskvalifikasiya olunub

Kənan Aslanlı (“Təhsil” RİM) – Tərlan Əhmədov (Qəbələ) – 4:1

66 kq

Rza Rzayev (Gəncə) – Rövşən Abbasov (UGİM-7) – 4:1

Amin Məmmədzadə (Sumqayıt) – Rüstəm Nemətov (“Təhsil” RİM) – 0:5

70 kq

Əli Məmişov (“Təhsil” RİM) – Kənan İsayev (“Təhsil” Sumqayıt) – 0:5

Polad Rüstəmov (“Qızıl əlcək” İK) – Səfər Cəfərov (“Neftçi” İK) – ikinci qalib gəlib

75 kq

Ramazan Şıxıyev (“Neftçi” İK) – Vüsal Məhərrəmov (Sumqayıt) –1:4

Ömər Quluzadə (“Təhsil” Sumqayıt) – Mircəlal Mirağayev (“Təhsil” RİM) – ikinci tam üstünlüklə qalib gəlib

80 kq

Hüseyn Hüseynli (“Təhsil” RİM) – Ümid Atakişiyev (MOİK) – birinci tam üstünlüklə qalib gəlib

Əmir Abbasov (BFL) – Fuad Babayev (Z-1 İK) – 1:3

+80 kq

İlkin Məmmədli (“Neftçi” İK) – Rahib Təhməzov (Laçın) – birinci tam üstünlüklə qalib gəlib

Orxan Ağayev (“Zabit” İK) – Ruslan Bayramov (“Neftçi” İK) – 0:3

