Esra Gezgincinin Azərbaycan haqqında çəkdiyi veriliş yayımlanıb - VİDEO

Türkiyənin ən məşhur televiziyalarından olan NTV kanalı Azərbaycanın mədəni irsini, tarixini, dünəni, bu gününü özündə əks etdirən geniş və maraqlı veriliş ərsəyə gətirib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, “Əsrarəngiz Azərbaycan” adlanan verliş bu gün NTV kanalında yayımlanıb.

Layihənini rəhbəri və aparıcısı Esra Gezgincidir. Verlişdə paytaxt Bakıdan başlayan çəkiliş daha sonra Azərbaycanın digər bölgələrində də davam etdirilib. Qarabağa səfər təşkil olunub.

Məşhur aparıcı Esra Gezginci, verilişdə işğaldan azad olunan rayonlarımız haqda da danışıb, Şuşanın nədən önəmli olması barədə NTV izləyicilərinə ətraflı məlumat verib.

Verlişin tam versiyasını təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.