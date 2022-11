"Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) Ispaniyanın Barselona şəhərində keçirilən "IBTM World 2022" beynəlxalq turizm və ticarət sərgisində iştirak edir.

Metbuat.az bu barədə AZAL-a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, aviaşirkət Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu ilə birlikdə ölkənin turizm imkanlarını və xarici turistləri cəlb edə biləcək tranzit marşrutlarını geniş təqdim edir.

