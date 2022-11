Fransadan gözlənilməz məğlubiyyət - DÇ-2022

Qətərdə keçirilən DÇ-2022-nin daha bir qrupunda mübarizəyə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mundialın 11-ci gününün ilk iki oyunu D qrupunda baş tutub.

Son dünya çempionu Fransa Tunislə qarşılaşacaq. 1/8 finala vəsiqəni təmin edən Didye Deşamın yetirmələri bu qarşılaşmada da favorit idi. Qrupdan çıxmaq üçün yalnız nəzəri şanslara malik afrikalılar isə arzularını reallaşdıra bilməyiblər. Tunis yığması qələbəyə baxmayaraq qrupda qalıb.

Buna səbəb qrupun digər oyununda Avstraliya millisinin Danimarkanı məğlub etməsidir. "Yaşıl qitə" təmsilçisi Fransanın ardından qrup ikincisi 1/8 finala yüksəlib.

Qeyd edək ki, bu gün C qrupunda da III turun matçları keçiriləcək.

DÇ-2022, qrup mərhələsi

D qrupu

III tur, 30 noyabr

19:00. Tunis – Fransa - 1:0

Qol: Vahbi Xazri, 58

19:00. Avstraliya – Danimarka - 1:0

Qol: Metyu Leki, 60

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.