Bu gün Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin konfransında quruma 11 yeni hüquqşünas üzv qəbul olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rəyasət Heyətinə qəbul edilən üzvlər arasında Aprel döyüşləri şəhidi, “Murov qartalı” adı ilə tanınan polkovnik-leytenant Raquf Orucovun həyat yoldaşı Sevinc Alızadə də var.

Qeyd edək ki, BDU-nun Hüquq fakültəsinin məzunu olan S.Alızadə həm də QHT sektorunda fəaliyyət göstərir.

