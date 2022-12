Tanınmış stilist Rəşad Əliyev Uzun müddətdir ki, görünməyən 85 yaşlı Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zeynəb Xanlarova də həmçinin Rəşadla olan fotosunu öz instaqram hesabında paylaşıb.

