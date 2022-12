Xalq artistinə həkim səhv dərman verib? - İDDİA

Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti Aftandil İsrafilovun səhhətindən problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətkarın qızı "ATV səhər"ə danışıb. O bildirib ki, həkimlər atasında yanlış dərman verib:

"Reanimasiyadadır. Heç kimi yanına buraxmırlar. Getik, gəldik, yaxşı idi. Sonra ayaqlar şişdi. Başqa həkimin yanına getdik, əfsuslar olsun həkim dərmanları düzgün verməyib. Həkimləri də başa düşmək olar. Yaş da var, hər şey olar bilər", - deyə o qeyd edib.

Qeyd edək ki, Aftandil İsrafilov bir həftə əvvəl təcili olaraq xəstəxanya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin kritik olduğu bildirilirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.