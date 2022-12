Hakim Ziyeş Mərakeş millisində xüsusi şərtlərlə oynayır

“Çelsi”nin futbolçusu Hakim Ziyeş Mərakeş millisinin heyətində xüsusi şərtlərlə çıxış edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 29 yaşlı yarımmüdafiəçi yığmada qazandığı pulu özünə götürmür.

O, əldə etdiyi gəliri ölkəsindəki yoxsul ailələrə verir. Ziyeş Niderlandda doğulmasına baxmayaraq, 2015-ci ildən Mərakeş millisinin formasını geyinir.

Qeyd edək ki, Qətərdə keçirilən dünya çempionatında iştirak edən Mərakeş yığması 1/4 finala yüksəlib. Komanda dekabrın 10-da bu mərhələdə Portuqaliya ilə qarşılaşacaq.

