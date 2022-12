"Qobu park"da yanğın - 50 nəfər təxliyə edildi

"Qobu park" yaşayış kompleksində yanğın olub, 50 nəfər təxliyə edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, naqzirliyin “112” qaynar telefon xəttinə, Qaradağ rayonu, Müşviqabad qəsəbəsi "Qobu park 2" yaşayış kompleksi bina 2 ünvanında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub.

Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən onmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsindən 9-cu mərtəbəsindən qədər yerləşən elektrik şitində yanğın baş verdiyi və tüstülənmənin digər mərtəbələrə yayıldığı müəyyən edilib. Tüstülənmə və kəskin iydən vətəndaşların həyatı üçün təhlükə yaranıb.

Operativ və çevik müdaxilə sayəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb. FHN-nin qüvvləri tərfində umumilikdə 50 nəfər təxliyyə olunub.

Mənzillər yanğından mühafizə olunub.

