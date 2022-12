Tviterdə 1,5 milyard hesab silinəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Tesla" və "Space X" şirkətinin rəhbəri İlon Mask deyib.

O bildirib ki, silinəcək hesablar şəxslərin illərlə daxil olmadığı və yazmadıqları olacaq.

