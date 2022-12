Hikmət Hacıyevd Zəngilan Hava Limanından paylaşım edib - VİDEO

“Diplomatik korpusun nümayəndələrinin Ermənistan işğalından azad edilmiş Qubadlı və Zəngilan rayonlarına səfəri uğurla başa çatıb”.

Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri üzrə şöbə müdiri Hikmət Hacıyev öz “Twitter”ində Zəngilan Hava Limanından etdiyi paylaşımda yazıb.

“Zəngilan Hava Limanında mülki təyyarələrin mühərriklərinin uğultusu. Bakı və Ankaradan olan diplomatik korpusun Ermənistan işğalından azad edilmiş Qubadlı və Zəngilan rayonlarına səfəri uğurla başa çatıb”, - H.Hacıyev paylaşımda qeyd edilib.

“Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin məktəbliləri diplomat, ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayevə yaxşı oxuyacaqlarını və ADA universitetinin potensial tələbələri olacaqlarına söz veriblər”.

Bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri üzrə şöbə müdiri Hikmət Hacıyev öz “Twitter”ində etdiyi paylaşımda yazıb.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanda olan diplomatik korpusun nümayəndələri Ermənistan işğalından azad edilmiş Qubadlı və Zəngilan rayonlarına səfər ediblər.

