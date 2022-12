Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi dünya çempionatlarının tarixinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz futbolçu dünya çempionatları tarixində ilk dəfə 3 matçda həm qol, həm də məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Təcrübəli forvard bu uğura Meksika ilə qrup oyununda (2:0), Niderlandla 1/4 final matçında (2:2, penaltilər seriyasında 4:3) və Xorvatiya ilə yarımfinal qarşılaşmasında (3:0) imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.