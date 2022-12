Bakı-Quba yolunda dəhşətli QƏZA: 6 nəfər öldü - FOTOLAR

YENİLƏNİB

Bakı-Quba yolunda mikroavtobusla TIR-ın toqquşması nətcəsində Mersedes-Vitada olan sürücü daxil olmaqla 6 nəfər həlak olub, TIR sürücüsü xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

10:54



Bakı-Quba yolunda mikroavtobusla TIR toqquşub, ölənlər və yaralılar var.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, hadisə Bakı-Quba yolunun 98-ci km-də, Sizyəzən rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, "Mersedes Vita" markalı mikroavtobusla TIR toqquşub.

İkin məlumata görə, ölənlər və yaralılar var.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib, xilasetmə tədbirləri görülür.

