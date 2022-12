Bakı-Quba yolundakı qəzada ölənlərin ADLARI

Bakı-Quba yolunda mikroavtobusla "TIR"ın toqquşması nəticəsində vəfat edənlərin kimliyi məlum olub.

Metbuat.az onların adlarını təqdim edir:

1. 1976-ci il təvəllüdlü Məmmədov Kamran Məmmədşah oğlu;

3. Qaradağ rayon sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Balakişiyev Akif Yusif oğlu;

4. Yasamal rayon sakini 1980-ci il təvəllüdlü Musayev Vüqar Tərxan oğlu;

5. Astara rayon sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Əhmədov Elməddin Osman oğlu;

6. 1992-ci il təvəllüdlü Emin Ramiz oğlu Quliyev.

