"Qarabağ" dörd futbolçusu ilə müqaviləni yeniləyib.

Metbuat.az-ın klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Musa Qurbanlı, Toral Bayramov, Elvin Cəfərquliyev və İsmayıl İbrahimli ilə 3,5 illik yeni sözləşmə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Cəfərquliyev və İbrahimli 2018-ci, Bayramov və Qurbanlı isə 2019-cu ildən Ağdam təmsilçisinin formasını geyinir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.