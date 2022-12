"Məqsədlərimizə nail olmaq üçün səmərəli surətdə çalışmalıyıq" - İlham Əliyev

“Məqsədlərimizə nail olmaq üçün səmərəli surətdə çalışmalıyıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev dekabrın 17-də Buxarestdə “Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan Hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Saziş”in imzalanması mərasimi ilə bağlı keçirilən plenar iclasdakı çıxışında deyib.

“Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan, Rumıniya Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq və əlaqələndirmə şəraitində bir komanda kimi işləməlidir”, - dövlət başçısı bildirib.

