Fransa PSJ-si ilə Səudiyyə Ərəbistanının “Əl Nəsr” klubu yoldaşlıq oyununda üz-üzə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lionel Messi və Kriştiano Ronaldonu qarşılaşmasına olan maraq biletlərin bir neçə dəqiqə ərzində satılmasına səbəb olub.

Qeyd edək ki, yoldaşlıq oyunu yanvarın 19-da Ər-Riyadda keçiriləcək.

