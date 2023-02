Sabahla bağlı tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

Məlumata görə, yanvarın 16-da Abşeron yarımadasında zəif küləklərin üstünlüyü və iqlim normasına yaxın temperatur rejimi müsbət amil olsa da, tutqun və rütubətli hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

