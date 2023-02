Türkiyəli məşhur aktyor Mesut Akusta qəza keçirib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o, həkimə gedərkdən yolda avtomobildən enib və müvazinətini itirərək yıxılıb. Maşını idarə edən sürücü arxasına baxmadan hərəkət edərək yerə yıxılan aktyorun barmaqlarını əzib.

Nəticədə aktyorun 3 barmağı qırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.